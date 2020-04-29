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Türkiye Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 43 bin 498 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 936 oldu. 89 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 3 bin 81’e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 oldu.

29 Nisan 2020, Çarşamba 19:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.



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