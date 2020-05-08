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Türkiye Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte bin 848 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 135 bin 569 ve can kaybının 3 bin 689 olduğu açıklandı.

08 Mayıs 2020, Cuma 19:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 687 test yapıldı, bin 848 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 3 bin 412 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, vaka sayısı 135 bin 569 ve vefat sayısı 3 bin 689 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Fırsatı kullanalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.

AA


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