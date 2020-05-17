Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.











