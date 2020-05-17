Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüste son durumunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.
17 Mayıs 2020, Pazar 19:33 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:
Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.