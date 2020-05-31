Türkiye Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu. Son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.

31 Mayıs 2020, Pazar 20:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.


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