Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu. Son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.
31 Mayıs 2020, Pazar 20:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.