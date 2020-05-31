Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.







