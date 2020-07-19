Türkiye Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 202 bin 10 oldu.

19 Temmuz 2020, Pazar 20:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı.


İlgili Haberler
Corona virüsün 10-19 yaş aralığında da hızla yayıldığı tespit edildiBilim insanları corona virüs belirtilerini 6 farklı kümeye ayırdı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye 2021’de 5G’ye hazır olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Neden ilerleyemiyoruz neden patinaj yapıyoruz?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor