Türkiye Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

03 Kasım 2020, Salı 20:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Koca, 3 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 146 bin 247 olurken, hasta sayısı 2 bin 343 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 817 hasta ise iyileşti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.


İlgili Haberler
İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İdil Şirin'de corona virüs çıktıYapay zeka, corona virüs vakalarını öksürük sesiyle tespit edebiliyorCorona şimdi de okyanusları tehdit ediyorCorona virüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir şey yapmadan seçim kazanmak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çınar ve Sayra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı