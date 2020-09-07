Bakan Koca corona virüste son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise bin 703 oldu.
07 Eylül 2020, Pazartesi 20:49 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.
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