Türkiye Bakan Koca corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca corona virüste son durumu paylaştı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

13 Kasım 2020, Cuma 19:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadesini kullandı.

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Türkiye’de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.

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