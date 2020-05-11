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Türkiye Bakan Koca corona virüste son rakamları paylaştı

Bakan Koca corona virüste son rakamları paylaştı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son rakamları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 20:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadesini kullandı.

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