Bakan Koca corona virüste son rakamları paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadesini kullandı.