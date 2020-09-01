Türkiye Bakan Koca. corona virüsü yenen hastanın hikayesini paylaştı

Bakan Koca. corona virüsü yenen hastanın hikayesini paylaştı

Türkiye

Bakan Koca. corona virüsü yenen hastanın hikayesini paylaştı

Twitter hesabından "Bazen o nefes geri gelmiyor. Alpaslan Ö'nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin." notuyla paylaşım yapan Bakan Koca, Kovid-19'u yenen işçinin tedavi sürecinde yaşadıklarına yer verdi.

01 Eylül 2020, Salı 21:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bazen o nefes geri gelmiyor.' Alpaslan Ö'nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin." notuyla yaptığı paylaşımda, Kovid-19'u yenen işçinin tedavi sürecinde yaşadıklarına yer verdi. 

Alpaslan Ö, tedavi sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'bana bir şey olmaz' diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk."

AA


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