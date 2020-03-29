Bakan Koca, 'coronavirüs verilerinin tutarsız olduğu' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiğini duyurdu ve sosyal medyadaki 'verilerin tutarsız olduğu' iddialarını yalanladı. Koca, "Veriler gerçektir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" dedi.
29 Mart 2020, Pazar 19:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde, son 24 saatte test yapılan 9 bin 982 vatandaştan bin 815’inin sonuçlarının pozitif olduğu, 23 vatandaşın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu sayılar sonucunda Türkiye genelinde toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 ve toplam vefat sayısı 131’e yükseldi.
'Tamamen asılsızdır'
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.
Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.