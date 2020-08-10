Türkiye Bakan Koca, coronaya yakalandığı için oksijen verilen doktorun mesajını paylaştı

Bakan Koca, coronaya yakalandığı için oksijen verilen doktorun mesajını paylaştı

Türkiye

Bakan Koca, coronaya yakalandığı için oksijen verilen doktorun mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığı için solunum sıkıntısı çeken ve oksijen verilen Op. Dr. Bülent Çetin'in mesajını paylaştı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Koca'nın paylaşımında yer alan, corona virüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:

"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin." 


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