Türkiye Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi verdi

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi verdi

Türkiye

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüse karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 18:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

  • Sağlık Bakanı Koca: Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yerli aşı) Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız

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