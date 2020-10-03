Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdesi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüse karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.
03 Ekim 2020, Cumartesi 18:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.
- Sağlık Bakanı Koca: Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yerli aşı) Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız