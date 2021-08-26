Türkiye Bakan Koca duyurdu: 2 ilimiz mavi oldu

Bakan Koca duyurdu: 2 ilimiz mavi oldu

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: 2 ilimiz mavi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 02:03 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.

Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.

AA

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