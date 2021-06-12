Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye genelinde 33 milyonunca aşının yapıldığını belirtti.
12 Haziran 2021, Cumartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Sağlık bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1403695440621621258
Öte yandan Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı diğer paylaşımında da "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.