Türkiye Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı

Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye genelinde 33 milyonunca aşının yapıldığını belirtti.

12 Haziran 2021, Cumartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Sağlık bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" dedi.



Öte yandan Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı diğer paylaşımında da "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.


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