Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" dedi.









Öte yandan Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı diğer paylaşımında da "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.



