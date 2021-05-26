Türkiye Bakan Koca duyurdu: 50 yaş üstüne aşılama başlıyor

Bakan Koca duyurdu: 50 yaş üstüne aşılama başlıyor

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: 50 yaş üstüne aşılama başlıyor

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.'' dedi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 19:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi.

"Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık." diyen Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak." ifadesini kullandı.

Koca, "Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." dedi.

Bakan Koca, "Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi." diye konuştu.

AA

İlgili Haberler
Vaka haritasında riskli iller arasında yer alıyor! Vatandaşlara önemli çağrıHaftalık vaka haritası güncellendi! İşte il il vaka sayılarında son durum


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neydi o akşam
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Aşılama hızlanırsa Türkiye talebi patlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum'da yatırım yapanların hesabı ne?
Şirin Sever
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evin merdivenindeyken sokaktan gelen kurşunla vuruldu