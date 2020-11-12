Ekonomi Bakan Koca duyurdu: Dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek

Bakan Koca duyurdu: Dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek

Ekonomi

Bakan Koca duyurdu: Dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin yarın açılacağını duyurdu.

12 Kasım 2020, Perşembe 22:27 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin bir fotoğrafını da paylaşarak yarın açılışın olacağını kaydetti. Bakan Koca, “Tekirdağ Şehir Hastanesi Yarın Açılıyor. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158 bin metrekare dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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