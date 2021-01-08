Türkiye Bakan Koca duyurdu: Dört ilde corona virüs ile ilgili sevindiren gelişme

Bakan Koca duyurdu: Dört ilde corona virüs ile ilgili sevindiren gelişme

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: Dört ilde corona virüs ile ilgili sevindiren gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da ise yüzde 60’a yakın düşüş olduğunu bildirdi.

08 Ocak 2021, Cuma 18:40 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti. Görüşmede, salgınla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını ve aşı hazırlıklarını ele aldıklarını vurgulayan Bakan Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu." bilgisini paylaştı. Bakan Koca, "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı’nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı." ifadelerini kullandı.

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AA

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