Türkiye Bakan Koca duyurdu! Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı

Bakan Koca duyurdu! Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı

Türkiye

Bakan Koca duyurdu! Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır." dedi.

06 Eylül 2020, Pazar 13:03 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum."



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