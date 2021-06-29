Türkiye Bakan Koca duyurdu: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Bakan Koca duyurdu: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'inin artık aşılı olduğunu bildirdi.

29 Haziran 2021, Salı 20:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım."

AA

İlgili Haberler
Günün koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son vaka sayısıSinovac aşısı için önemli açıklama: 3-17 yaş arasında antikor oluştu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yoksullukla mücadelede dünyaya örnek model
Hakan Çelik
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bilimin fethi mümkün değil 68 üniversitesinden bugünün okuluna
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neden yazdım?
Rauf Tamer
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var