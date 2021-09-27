Türkiye Bakan Koca duyurdu: Mavi il sayımız 10'a çıktı

Bakan Koca duyurdu: Mavi il sayımız 10'a çıktı

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: Mavi il sayımız 10'a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çift doz koronavirüs aşısı haritasında mavi kategoriye yükselen il sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

27 Eylül 2021, Pazartesi 01:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca "Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. mavi il sayımız İzmir’le 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" dedi. 


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