Sağlık Bakanı Koca "Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. mavi il sayımız İzmir’le 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" dedi.





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