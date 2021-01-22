Türkiye Bakan Koca duyurdu: Türkiye'ye uçuşlar geçici süreyle durduruldu

Bakan Koca duyurdu: Türkiye'ye uçuşlar geçici süreyle durduruldu

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: Türkiye'ye uçuşlar geçici süreyle durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

22 Ocak 2021, Cuma 19:59 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle uçuşları geçici durdurma kararı alınan ülkelere Brezilya’nın da eklendiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA


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