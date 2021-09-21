Türkiye Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50’yi geçti...

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50’yi geçti...

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50’yi geçti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında aşılama oranlarıyla ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

21 Eylül 2021, Salı 10:40 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerini kullandı.

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