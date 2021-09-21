Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50’yi geçti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerini kullandı.







