Türkiye Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'yi geçti

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'yi geçti

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'yi geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini bildirdi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 00:40 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı." bilgisini aktardı.

Koca, "Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!" ifadelerini kullandı.

AA

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