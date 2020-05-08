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Türkiye Bakan Koca Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna karşı uyardı

Bakan Koca Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna karşı uyardı

Türkiye

Bakan Koca Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna karşı uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Eminönü'nde yaşanan trafik yoğunluğunu gösteren bir fotoğrafı paylaşarak "Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım." dedi.

08 Mayıs 2020, Cuma 09:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar.

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