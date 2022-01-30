Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Bozkurt'un bir köyünde yaşayan 72 yaşındaki bir şeker hastası fenalaşınca ekiplerimizden yardım istendi. UMKE ve 112 Acil, kış şartları nedeniyle kapalı yolları aşarak, hastamızı hastaneye kaldırdı" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda ise hastaya 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldığı ve yollar iş makinesiyle açıldıktan sonra Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bilgilerine yer verildi.

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