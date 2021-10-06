Türkiye Bakan Koca güzel haberi duyurdu: Sayı 23'e yükseldi

Bakan Koca güzel haberi duyurdu: Sayı 23'e yükseldi

Türkiye

Bakan Koca güzel haberi duyurdu: Sayı 23'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 00:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

AA

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