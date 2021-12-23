Türkiye Bakan Koca haberi duyurdu: Doktora saldıran kişi tutuklandı

Bakan Koca haberi duyurdu: Doktora saldıran kişi tutuklandı

Türkiye

Bakan Koca haberi duyurdu: Doktora saldıran kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen şahsın tutuklandığını duyurdu.

23 Aralık 2021, Perşembe 21:48 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

ANKARA (İHA)

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