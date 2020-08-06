Türkiye Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım

Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım

Türkiye

Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimleri ve Türkiye’nin sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini belirtti.

06 Ağustos 2020, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere’nin önde gelen TV kanallarından birinin, Türkiye’nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdığını belirterek, Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara "Türkün Türk’e karşı Türk propagandası" dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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