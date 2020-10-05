Türkiye Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı

Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı

Türkiye

Bakan Koca 'Hekimoğlu'lu yeni kamu spotunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 01:04 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek şunları kaydetti:

"Timuçin Esen, Bakanlığımızın corona virüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."



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