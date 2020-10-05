Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.
05 Ekim 2020, Pazartesi 01:04 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek şunları kaydetti:
"Timuçin Esen, Bakanlığımızın corona virüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1312850978731970567