Türkiye Bakan Koca 'Hepimizi üzüyor' diyerek uyardı: Bir telefon etmeye değmez mi?

Bakan Koca 'Hepimizi üzüyor' diyerek uyardı: Bir telefon etmeye değmez mi?

Türkiye

Bakan Koca 'Hepimizi üzüyor' diyerek uyardı: Bir telefon etmeye değmez mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" dedi.

11 Şubat 2022, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
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Son dönemde Omicron varyantının da etkisi ile artan Covid-19 vakaları hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ağır hasta olan vakaların neredeyse tamamının ya aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor.

Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? TURKOVAC sizi korumak için şehrinize geldi" ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da doktorunu darp eden Covid-19 hastasının savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da doktorunu darp eden Covid-19 hastasının savcılığa sevk edildiğini açıkladı. Koca paylaşımında, "Dün gece İstanbul’da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Covid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirdi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İHA

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