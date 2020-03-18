Türkiye Bakan Koca: İkinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı 191'e ulaştı

Bakan Koca: İkinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı 191'e ulaştı

Türkiye

Bakan Koca: İkinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı 191'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Koca, "Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.

18 Mart 2020, Çarşamba 23:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

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