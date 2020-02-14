Bakan Koca: Karantina sona erdi

Çin'den tahliye edilen ve Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde bulunan 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti.

Vatandaşların taburcu edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir virüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

"Yolcularımız geldiklerinde de herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. En son dün gece aldığımız numunelerin sonuçları da çıktı. Yerli üretilen kitle son tetkikte çalışıldı. Hızlı sonuç verdiği için bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir koronavirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu süreçte bildiğiniz gibi 42 yolcuydu. İçlerinde 6 kişi Azerbaycan, 3 kişi Gürcistan, 1 kişi Arnavutluk vatandaşıydı. Ben bütün vatandaşlarımızla görüştüm, 5 de çocuğumuz vardı. Bu süreçte özellikle sabrettiler. Hem kendi sağlıkları hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular.

Daha neler yapılabilirdi gibi bir sohbetimiz de oldu. Çok memnun kaldıklarını, çok şaşırdıklarını, kendilerine misafir ötesi davranıldığını ifade ettiler. Ben buradan hizmet eden hem çalışanlarımıza, sağlık personelimize özellikle teşekkür etmek istiyorum."

14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar, herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim Kurulu'nun bu anlamda bir önerisi yok."