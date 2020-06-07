Bakan Koca, kendisini uyaran takipçisine verdiği yanıtla okuyanları güldürdü
Bir twitter kullanıcısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs salgınıyla ilgili attığı tweetin altına "Bağlaçlar arasına noktalama işareti konulmaz" yazarak uyarıda bulundu. Bakan Koca'nın verdiği yanıt ise olay oldu. Koca, "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül konulmaz, bizimki sosyal mesafe tutkusundan" dedi.
07 Haziran 2020, Pazar 15:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada paylaştığı bir mesajın atına yapılan yoruma dikkat çeken bir cevap verdi. Bakan Koca'nın verdiği cevabı binlerce kişi paylaştı ve Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüse karşı sosyal medya hesabı üzerinden halkı uyaran mesajlar vermeye devam ederken bugün paylaştığı bir mesajında ise takipçisine yanıt verdi.
Bakan Koca’nın bir mesajının altına ‘bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz :(‘ kullanıcıya verdiği cevap dikkat çekti. Koca mesajında “Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin” diyerek karşılık verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1269585648316489728
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