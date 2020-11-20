Bakan Koca, kısıtlamaya saatler kala yeni bir paylaşımda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs kısıtlamaları öncesi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
20 Kasım 2020, Cuma 12:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1329708042292760576
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