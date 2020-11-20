Türkiye Bakan Koca, kısıtlamaya saatler kala yeni bir paylaşımda bulundu

Bakan Koca, kısıtlamaya saatler kala yeni bir paylaşımda bulundu

Türkiye

Bakan Koca, kısıtlamaya saatler kala yeni bir paylaşımda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs kısıtlamaları öncesi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

20 Kasım 2020, Cuma 12:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

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SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.



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