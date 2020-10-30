Bakan Koca: Kontrolümüz dışına çıkmadı

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı İstanbul’da başladı. Dördüncüsü düzenlenen toplantıya DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev’in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile Macaristan’dan üst düzey temsilciler ve üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Koca, corona virüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “2020 senesini korona virüs ile mücadeleyle geçiriyoruz. Salgın sadece sağlık değil hayatın birçok alanın etkilemiş durumda. Yeni bir hayata, yeni bir normale alışmaya çalışıyoruz. Salgının ilk günlerinde vakaların sık görüldüğü ülkelerle hava, kara ve deniz sınırlarımıza ilişkin tedbirleri ortaya koydu. Diğer yandan kendi hazırlıklarımızı da gözden geçirdik. Sağlık çalışanlarımızın çalışma planlarını yeniledik. İlaç ve koruyucu malzemelerin tedarik sürecine ilişkin kapasitemizi gözden geçirdik. Üretim kapasitemizi arttırdık. Koruyucu ekipman, ilaç eksikliği yaşatmadık. Aldığımız tüm karalarda oluşturduğumuz bilim kurulunun öneri ve tavsiyelerini göz önünde bulundurduk. Süreç boyunca kamuyu düzenli olarak bilgilendirdik. Haziran ayından itibaren normalleşme sürecine geçtik. Bu süreçte insanlarımızın toplu kullandığı parklar, plajlar, restoranlar, ibadethaneler gibi yerlerde uyulması gereken kuralların belirledik” ifadelerini kullandı.

"Kontrolümüz dışına çıkmadı"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de zaman zaman corona virüs vakalarında artış görüldüğünü söyleyen Bakan Koca, “Bu artış pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı. Bu süreçte dijital sistemlerden faydalandık. HES uygulamamız ile hem halkımızın işlemlerini kolaylaştırdık, yaygın şekilde temaslı takibi yaptık. Bugün halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif görev yapmakta. Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor, tamamına araç tahsis ettik. Ülkemiz pandemi sürecinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir. Maske, tulum, eldiven gibi başlıca koruyucu ekipmanlar yanında kullandığımız bazı ilaçları ve solunum cihazlarının üretimini de yaptık. Başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150 den fazla ülkeye katkı sağlayarak yardımlaşma örnekleri sergiledik. ‘Ülkemde ne varsa kardeşlerimizde de olacak’ anlayışı ile yerli kaynaklarımıza ürettiğimiz cihaz ve malzemeleri konsey üyesi ülkeler bedelsiz gönderdik. Gelen ihracat taleplerini kısa sürede de karşıladık” şeklinde konuştu.

Yerli aşı çalışmalarında insan deneyi aşamasına gelindiğini anlatan Bakan Koca, başka ülkelerle aşı çalışmaları konusundaki işbirliğinin de sürdürüldüğünü kaydetti.

Konuşmasında sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bakan Koca, şunları söyledi:

İnsanlık açısından büyük bir dönem noktası olan, pandemi ile mücadelede gösterdikleri fedakarca çalışmalarla hepimizi takdirini kazanan, ailelerinden haftalarca uzak kalan, bu uğurda hayatını kaybeden doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastane çalışanlarımız oldu. Sizlerin huzurunda hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgın döneminde hayatın kaybedenlere Allahtan rahmet, sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarının bu fedakar çalışmalarını taçlandırmak adına 2021 yılının dünya genelinde ‘sağlık çalışanları yılı’ olmasına ilişkin teklifimizi dünya sağlık örgütüne de iletti. Bu teklifin Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda kabul edilmesini temenni ediyorum.





İlgili Haberler Corona virüsün toz bulutu ile taşınması mümkün mü?



