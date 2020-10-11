Türkiye Bakan Koca, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu

Türkiye

Bakan Koca, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık eski müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

11 Ekim 2020, Pazar 15:34 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul il sağlık eski müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1315261103878832129


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