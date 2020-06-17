Türkiye Bakan Koca, "Kötü örneğe son kez bakın" deyip eleştirilen fotoğrafını kaldırdı

Bakan Koca, "Kötü örneğe son kez bakın" deyip eleştirilen fotoğrafını kaldırdı

Türkiye

Bakan Koca, 'Kötü örneğe son kez bakın' deyip eleştirilen fotoğrafını kaldırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki maskeyi yanlış kullandığı fotoğrafını gelen eleştiriler sonrası kaldırdı. Koca, "Uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın." ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da kullandığı kapak fotoğrafında maskeyi yanlış taktığı için değişikliğe gitti. Koca, “Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın eleştirilen fotoğrafı:


Bakan Koca'nın yeni fotoğrafı:

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