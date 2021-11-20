Türkiye Bakan Koca kritik sayıyı duyurdu! 50 milyonu geçti...

Bakan Koca kritik sayıyı duyurdu! 50 milyonu geçti...

Türkiye

Bakan Koca kritik sayıyı duyurdu! 50 milyonu geçti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede iki doz aşı yaptıran kişi sayısının 50 milyonu geçtiğini duyurarak aşı olma çağrısında bulundu.

20 Kasım 2021, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Türkiye de tüm dünya gibi koronavirüs salgınıyla aşı ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.' dedi.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:


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