Bakan Koca kritik sayıyı duyurdu! 50 milyonu geçti...

Türkiye de tüm dünya gibi koronavirüs salgınıyla aşı ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.' dedi.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:



