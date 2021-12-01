Türkiye Bakan Koca lodosun bilançosunu açıkladı: 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

Bakan Koca lodosun bilançosunu açıkladı: 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

Türkiye

Bakan Koca lodosun bilançosunu açıkladı: 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralandığını 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 00:27 Son Güncelleme:
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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA)

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