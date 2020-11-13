Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maskenin yakın zamanda hayatımızdan çıkacağını ifade etti.
13 Kasım 2020, Cuma 10:35 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler olduğunu belirterek, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1327145430812151810