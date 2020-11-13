Türkiye Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Türkiye

Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maskenin yakın zamanda hayatımızdan çıkacağını ifade etti.

13 Kasım 2020, Cuma 10:35 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler olduğunu belirterek, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun" dedi. 



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