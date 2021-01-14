Bakan Koca: Milletimize hayırlı uğurlu olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk aşıyı olarak başlattığını belirterek, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
14 Ocak 2021, Perşembe 22:34 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına yer vererek, "Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile Devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi ilk aşıyı olarak başlattı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1349783735558877185?s=20
DHA
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