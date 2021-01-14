Bakan Koca: Milletimize hayırlı uğurlu olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına yer vererek, "Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile Devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi ilk aşıyı olarak başlattı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.









DHA