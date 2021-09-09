Bakan Koca paylaştı: 2 ilimiz daha mavi gruba geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında mavi renge geçen yeni illeri açıkladı.
09 Eylül 2021, Perşembe 03:19 Son Güncelleme:
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Aksaray ve Iğdır'ın bugün itibariyle mavi grupta yer aldığını aktaran Bakan Koca, bu illerin ikinci doz aşı hızında da diğer illere örnek olması gerektiğini aktardı.
Bakan Koca açıklamasında, "Aksaray, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19’a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Aksaray, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" ifadelerini kullandı.
Bir diğer paylaşımda ise "Iğdır, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19’a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Iğdır, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" dedi.
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