Türkiye Bakan Koca paylaştı: 2 ilimiz daha mavi gruba geçti

Bakan Koca paylaştı: 2 ilimiz daha mavi gruba geçti

Türkiye

Bakan Koca paylaştı: 2 ilimiz daha mavi gruba geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında mavi renge geçen yeni illeri açıkladı.

09 Eylül 2021, Perşembe 03:19 Son Güncelleme:
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Aksaray ve Iğdır'ın bugün itibariyle mavi grupta yer aldığını aktaran Bakan Koca, bu illerin ikinci doz aşı hızında da diğer illere örnek olması gerektiğini aktardı.

Bakan Koca açıklamasında, "Aksaray, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19’a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Aksaray, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımda ise "Iğdır, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19’a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Iğdır, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" dedi.

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