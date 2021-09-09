Bakan Koca paylaştı: 2 ilimiz daha mavi gruba geçti

Aksaray ve Iğdır'ın bugün itibariyle mavi grupta yer aldığını aktaran Bakan Koca, bu illerin ikinci doz aşı hızında da diğer illere örnek olması gerektiğini aktardı.

Bakan Koca açıklamasında, "Aksaray, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19’a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Aksaray, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımda ise "Iğdır, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19’a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Iğdır, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" dedi.



