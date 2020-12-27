Türkiye Bakan Koca paylaştı: 27 Aralık corona virüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: 27 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

Bakan Koca paylaştı: 27 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

27 Aralık 2020, Pazar 19:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor." dedi.

İlgili Haberler
Mutasyona uğrayan corona virüs Ürdün'e de sıçradıMaskenin corona virüse karşı yüzde 99,9 oranında koruduğu kanıtlandıBilim Kurulu Üyesi Özlü: Corona virüs aşıları randevu usulü yapılacak8 soruda corona virüs aşısının en merak edilenleri


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Rauf Tamer
Barış taaruzu
Rauf Tamer
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye’yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak istiyoruz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı