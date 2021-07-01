Bakan Koca paylaştı! 75.000’inci doz
Türkiye'de aşılama son hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 75.000’inci doz aşının yapıldığı anın fotoğrafını paylaştı.
01 Temmuz 2021, Perşembe 22:58 Son Güncelleme:
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Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 75.000’inci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1410667066550542336