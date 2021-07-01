Türkiye Bakan Koca paylaştı! 75.000’inci doz

Bakan Koca paylaştı! 75.000’inci doz

Türkiye

Bakan Koca paylaştı! 75.000’inci doz

Türkiye'de aşılama son hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 75.000’inci doz aşının yapıldığı anın fotoğrafını paylaştı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 22:58 Son Güncelleme:
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Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 75.000’inci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım.

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