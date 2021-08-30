Türkiye Bakan Koca paylaştı: Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?

Bakan Koca paylaştı: Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?

Türkiye

Bakan Koca paylaştı: Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?

Sağlık Bakanı Koca, aşılı olduğu için kendisi Kovid-19'u hafif atlatan ancak aşısız eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasını bekleyen kişinin videosunu paylaştı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa" mesajıyla Adıyamanlı 81 yaşındaki bir kişinin videosuna yer verdi.

Adıyamanlı vatandaş videoda eşiyle beraber Kovid-19'a yakalandıklarını ancak kendisi üç kez aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını belirterek, "Fakat eşim aşı olmadı. Bu virüs geldi, hastalandı. Buraya getirdik, Allah'tan bekliyoruz ne yapalım. Hastalığı ne kadar sürer bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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