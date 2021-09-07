Türkiye Bakan Koca paylaştı! Bir ilimiz daha 'mavi' oldu

Bakan Koca paylaştı! Bir ilimiz daha 'mavi' oldu

Türkiye

Bakan Koca paylaştı! Bir ilimiz daha 'mavi' oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.

07 Eylül 2021, Salı 00:44 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

AA

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