Bakan Koca paylaştı: Gülşah Hanım çok mutlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık." açıklamasında bulundu.

AA