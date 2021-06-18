Türkiye Bakan Koca paylaştı: Gülşah Hanım çok mutlu

Bakan Koca paylaştı: Gülşah Hanım çok mutlu

Türkiye

Bakan Koca paylaştı: Gülşah Hanım çok mutlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını açıkladı.

18 Haziran 2021, Cuma 22:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık." açıklamasında bulundu.

AA

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