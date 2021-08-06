Bakan Koca paylaştı! O ilimiz artık mavi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova, yüzde 75’in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Kovid-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Yalova’da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75’e ulaştığı bilgisi yer alıyor.

AA