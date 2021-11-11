Bakan Koca paylaştı: Saniyeler için uçar

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz.



