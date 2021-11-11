Türkiye Bakan Koca paylaştı: Saniyeler için uçar

Bakan Koca paylaştı: Saniyeler için uçar

Türkiye

Bakan Koca paylaştı: Saniyeler için uçar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı." paylaşımında bulundu.

11 Kasım 2021, Perşembe 18:52 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz.


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