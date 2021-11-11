Bakan Koca paylaştı: Saniyeler için uçar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı." paylaşımında bulundu.
11 Kasım 2021, Perşembe 18:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1458817665649233922
BUNLARI DA OKUYUN